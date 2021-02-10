Боевики ранили украинского воина

На прицельный выстрел врага защитники Украины дали адекватный ответ. Фото: "УНИАН"

10 февраля российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска произвели прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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"Воина с огнестрельным ранением оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние здоровья сейчас удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На прицельный выстрел врага защитники Украины дали адекватный ответ. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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7 февраля российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки. Ранили украинского военного.