Боевики ранили украинского воина

10 февраля российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска произвели прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
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"Воина с огнестрельным ранением оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние здоровья сейчас удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На прицельный выстрел врага защитники Украины дали адекватный ответ. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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7 февраля российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки. Ранили украинского военного.
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