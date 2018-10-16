У ВМС рассказали подробности о военной базе на Азовском море

"Если РФ пойдет на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать" - командующий ВМС Украины Игорь Воронченко / фото: Facebook / Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Россия разветвленную систему базирования, дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря.

В Вооруженных силах Украины ожидали напряжение в Азвоському море с момента построения Керченского моста, заявил командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко в разговоре с BBC News.

Об остановках торговых судов окупантами

"Мы то же самое можно делать. Но к таким грязным действий мы не будем вдаваться. Если будет какое-то обострение, применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла"

О военно-морскую базу на Азовском море

"По планам, основная база - Бердянск, а также пункты базирования Мариуполь и Геническ. На прошлой неделе получили совместный приказ Министерства образования и Министерства обороны о передаче бывшего филиала Запорожского университета. Там очень благоприятное размещение для управления базы. В дальнейшем, если будет ресурс, предусмотрено строительство причальной стенки и подразделений обеспечения. Чтобы обеспечить всю номенклатуру: морскую, береговую и, вероятно, авиационную, ведь там есть аэродромная сеть. То есть будет комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поделились впечатляющими кадрами военных учений под Мариуполем

О развитии флота

"Сейчас у нас уже есть 6 бронекатеров, построенных на отечественных предприятиях. Есть 2 спущенных на воду десантно-штурмовые катера. В ближайшее время будет заложен наш ракетный катер "Лань" с противокорабельным оружием. У нас пока нет корабельных сил, чтобы мы могли полностью выполнять все задания. Но имеем мощную береговую составляющую, которая может поражать десант и диверсионно-разведывательные силы противника и гарантировать территориальную целостность побережья"

Российские патрульные катера перестали заплывать в исключительную экономическую зону Украины на Азовском море. Прекратили задерживать торговые суда на расстоянии ближе 12 миль - 24 км от украинских берегов.