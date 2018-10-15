В Азовском море произошло землетрясение: первые подробности

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Фото: Еliton

В Азовском море на границе между Украиной и Россией в понедельник, 15 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. В то же время эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси унесли жизни 2091 человек. Кроме того, более 10 600 человек получили ранения из-за действий стихии, более 2,5 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии.