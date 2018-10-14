Конфликт в Азове: рассказали, что мешает НАТО помочь Украине

Конвенция Монтре осложняет присутствие кораблей НАТО в Азовском море. Фото: JHK

Конвенция Монтре запрещает постоянное присутствие в Черном море военно-морских сил нечерноморских стран.

Об этом рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает "Апостроф".

"НАТО имеет ограниченные возможности в этой сфере, поскольку есть Конвенция Монтре, которая запрещает постоянное присутствие военно-морских сил нечерноморских стран в Черном море - ограничивает и по срокам, и по водоизмещению", - сказал он.

Эксперт отметил, что постоянно находиться в Черном море не могут ни американские, ни британские, ни французские корабли.

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"Сейчас НАТО пытается создать систему управления - то есть командование НАТО в Румынии, которое могло бы координировать действия военно-морских сил НАТО. На ротационной основе корабли нечерноморских стран НАТО могли бы заходить и совершать дежурство. Координацию этих сил могло бы осуществлять командование, которое может находиться в Констанце ", - рассказал Самусь.

Россия перекрыла для Украины Азовское море, чтобы заставить власть восстановить водоснабжение для аннексированного Крыму. Так считает координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук.