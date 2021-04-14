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среда, 14 апреля 2021 08:53

Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы

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Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
С начала 2021 года украинские военные понесли больше потерь, чем освобождая любой населенный пункт. Фото: Reuters

Заявления о нецелесообразности освобождения оккупированных населенных пунктов Донбасса из-за жертв среди военных звучат странно, особенно после слов о готовности "умереть в Крыму, но не пустить туда "зеленых человечков".

Об этом в ответ на слова президента Владимира Зеленского, процитированные журналом Time, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов написал в Facebook. Он напомнил, что в 2014 году были освобождены две трети Донбасса. После 2015 года Украина использовала тактику пошагового наступления, освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед собственные позиции.

"С удивлением прочитал интервью Зеленского, где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но куда более болезненны и неоправданные потери, когда наши военные, ограничены запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают российские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – написал Турчинов.

Бывший секретарь СНБО заявил, что с начала 2021 года, во время перемирия, украинские военные понесли больше потерь, чем освобождая любой населенный пункт.

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Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять поселок Шумы на Донбассе под контроль в августе 2018-го. Об этом он заявил, комментируя эскалацию на востоке страны во время интервью журналу Time.

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