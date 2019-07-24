Трех оккупантов разорвало взрывчаткой. Режим тишины почти соблюден

Потерь с украинской стороны нет.Фото: i.ytimg.com

23 июля украинские войска придерживались установившегося режима прекращения огня.

Оккупанты Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня - сообщили в штабе ООС.

Враг стрелял по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского - по автоматическому гранатомету и стрелковому оружию.Потерь с украинской стороны нет.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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