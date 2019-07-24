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среда, 24 июля 2019 07:43

Трех оккупантов разорвало взрывчаткой. Режим тишины почти соблюден

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Трех оккупантов разорвало взрывчаткой. Режим тишины почти соблюден
Потерь с украинской стороны нет.Фото: i.ytimg.com

23 июля украинские войска придерживались установившегося режима прекращения огня.

Оккупанты Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня - сообщили в штабе ООС.

Враг стрелял по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского - по автоматическому гранатомету и стрелковому оружию.Потерь с украинской стороны нет.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

На Донбассе уничтожили террориста с базы "Миротворца" Андрея Кривошеева. Террорист был родом из Херсона.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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