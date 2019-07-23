Дополнительного 200-го получили боевики под промзоной

На Донбассе уничтожили террориста с базы "Миротворца" Андрея Кривошеева.
Террорист был родом из Херсона, сообщил блогер NecroManser.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холоднояровцев нажарили свежих "ихтамнетов"
Предателя ликвидировали в понедельник 22 июля в районе Авдеевской промзоны.
В 2014 году он поступил в незаконных вооруженных формирований, а там выдавал себя за гражданина Беларуси.
В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю.
Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.
Комментарии