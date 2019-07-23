Дополнительного 200-го получили боевики под промзоной

На Донбассе уничтожили террориста с базы "Миротворца" Андрея Кривошеева.

Террорист был родом из Херсона, сообщил блогер NecroManser.

Автор: Скриншот Ликвидировали бойовика- гражданина Украины

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Предателя ликвидировали в понедельник 22 июля в районе Авдеевской промзоны.

Автор: Скриншот Предатель был родом из Херсона, пошел к боевикам в 2014 году

В 2014 году он поступил в незаконных вооруженных формирований, а там выдавал себя за гражданина Беларуси.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.