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вторник, 23 июля 2019 16:46

Дополнительного 200-го получили боевики под промзоной

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На Донбассе уничтожили террориста с базы "Миротворца" Андрея Кривошеева.

Террорист был родом из Херсона, сообщил блогер NecroManser.

Автор: Скриншот
  Ликвидировали бойовика- гражданина Украины
Ликвидировали бойовика- гражданина Украины

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Предателя ликвидировали в понедельник 22 июля в районе Авдеевской промзоны.

Автор: Скриншот
  Предатель был родом из Херсона, пошел к боевикам в 2014 году
Предатель был родом из Херсона, пошел к боевикам в 2014 году

В 2014 году он поступил в незаконных вооруженных формирований, а там выдавал себя за гражданина Беларуси.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю.

Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
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