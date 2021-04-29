Террористы так называемой "ДНР" будут забирать пустые квартиры в "госсобственность"

В "ДНР" будут забирать квартиры. Фото: ТАСС

"Глава" террористов "ДНР" Денис Пушилин издал "указ" о конфискации "бесхозной" недвижимости в "госсобственность".

Согласно "документу", в течение месяца должна быть установлена "бесхозность" жилья. Если в течение года хозяева недвижимости не появятся, то ее конфискуют, сообщает "Новости Донбасса".

Сведения о таком имуществе могут предоставлять как юридические так и физические лица, которым стало известно о недвижимости, которое не имеет собственника.

Под "указ" террористов подпадают жилые помещения, земельные участки и иное имущество, оставшееся после умерших владельцев, которое не оформили наследники.

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В 2014 году на территориях, которые захватили путинские бандиты, проживали 4 млн человек. За семь лет в свободную Украину выехали 1,4 млн, в Россию и другие страны бывшего Советского Союза - 600 тыс. человек, часть эмигрировала в Европу и США. В общем регион покинули 2,8 млн человек.