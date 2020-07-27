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Тактически перемирие на Донбассе выгодно Украине — журналист

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Тактически перемирие на Донбассе выгодно Украине — журналист
Сергей Гармаш назвал тактические плюсы для Украины от перемирия на Донбассе. Фото: Facebook/Оперативное командование "Схід"

Член политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш заявил, что перемирие на Донбассе тактически выгодно Украине.

При этом в эфире телеканала "Украина 24" он выразил сомнение, что режим полного прекращения огня будет длительным.

"Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической подгруппе, в гуманитарной подгруппе, где обменивают наших пленных. Сейчас, по крайней мере в политической подгруппе, каких-то подвижек, прорывов и предпосылок я не вижу", — подчеркнул Гармаш.

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Тем не менее по словам журналиста, у объявленного перемирия есть тактические плюсы для Украины. Совместное заявление Берлина и Парижа, которые поддерживают это перемирие, уже есть, сказал он.

"Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на нормандской встрече уже четырьмя лидерами было подписано это перемирие. То есть Путину уже сложно будет сказать, что он — не сторона конфликта. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными", — пояснил Гармаш.

Боевики, контролируемые Россией, уже пытались сорвать установленный с полуночи 27 июля на Донбассе режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки оккупанты заминировали позиции ВСУ противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ.

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Дата
27
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