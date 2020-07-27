Боевики уже пытались сорвать перемирие на Донбассе - штаб ООС

На Донбассе началось перемирие. Фото: Укринформ

Боевики на Донбассе используют мины с целью сорвать установленный с полуночи 27 июля режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Террористы предприняли очередную провокацию неподалеку Новомихайловки, сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты произвели минирование позиций ВСУ противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ.

ПОМ-2 устанавливается дистанционно и имеет период самоликвидации от четырех до 100 часов.

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - рассказали в штабе ООС.

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Напомним, в 00:01 27 июля, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.