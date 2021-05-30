Сутки на Донбассе: российские боевики проигнорировали режим тишины

За прошедшие сутки, 29 мая, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы недалеко Новозвановки. Открыл огонь вблизи поселка Майорск.
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Кроме этого, российские оккупанты рядом с населенным пунктом Новгородское дважды стреляли в сторону позиций украинских защитников с минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Под огонь попала и гражданская инфраструктура населенного пункта Шумы.
По состоянию на 7 утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Начало действия режима прекращения огня стартовало в июле 2020 года. В результате обстрела со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.
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