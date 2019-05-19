Стреляли на поражение - мужчина убежал с блокпоста боевиков

Мужчину задержали на блокпосту. Фото: Полиция

В Донецкой области на КПВВ "Гнутово" привезли мужчину, который получил ранения во время бегства из блок-поста наемников РФ.

"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ", - сообщили в пресс-центре ООС.

Оставшись один в помещении, гражданин Украины бежал.

"Заметив человека, бегущего в сторону контролируемой правительством Украины территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, которые ожидали пересечения линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение", - говорится в сообщении.

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Мужчина получил ранение. Он вышел на автодорогу сообщением Октябрь - Гнутово. Его заметил водитель автомобиля и доставил на на КПВВ "Гнутово". Здесь пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил предоставили ему домедицинскую помощь и проинформировали медиков и полицейских.

Он получил ранения в руку и поперек. Его доставили в больницу Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области. Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм.