Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 270
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1089
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 522
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 432
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1422
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18837
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
13
3
8
5
13
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Видео
Все видео
Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1440
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 972
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
четверг, 13 августа 2020 07:48

Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ

  Комментировать
Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

12 августа российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Марьинки и Южного было несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Железного - 2 выстрела из автоматического станкового гранатомета. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне ООС по неосторожности погиб военнослужащий

"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - сказано в сообщении.

С начала этих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С начала введения режима прекращения огня на Донбассе российские оккупационные войска по разным причинам потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Российские наемники погибают из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, сообщили в штабе ООС, ссылаясь на данные разведки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Космонавтов засыпали разноцветным конфетти

Год перестановок Зеленского в Минском процессе: уволили Безсмертного

Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 62472
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 37514
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 22473
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 42 Просмотров: 15363
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 15309
Донбасс
В зоне ООС по неосторожности погиб военнослужащий
В зоне ООС по неосторожности погиб военнослужащий Просмотров: 243
Россия усиливает агрессию против Украины - Горбулин
Россия усиливает агрессию против Украины - Горбулин Просмотров: 1854
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
 Просмотров: 270
Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия
Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия Просмотров: 405
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
42
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
16
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 9152
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua