Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ

Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

12 августа российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Марьинки и Южного было несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Железного - 2 выстрела из автоматического станкового гранатомета. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

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"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - сказано в сообщении.

С начала этих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С начала введения режима прекращения огня на Донбассе российские оккупационные войска по разным причинам потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Российские наемники погибают из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, сообщили в штабе ООС, ссылаясь на данные разведки.