Станицу Луганскую оккупировали российские наемники

Также русские наемники захватили Крымское и Марковку. Фото: "Обозреватель"

Станицу Луганскую оккупировали российские боевики. Похоронная служба прячет трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

Также оккупировали Крымское и Марковку, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Северодонецк готовится к обороне, гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости откроем магазины.Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

В Лисичанске тихо, железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. В больницах оказывают помощь нашим бойцам.

В Попасном сейчас тихо, хотя о ночи так сказать нельзя.

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В Счастье тоже тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку, однако есть проблема с топливом.

В Беловодске полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно

В Горном обстреляли Екатериновку, Новотошковскую, Бахмутскую трассу.

В Новоайдаре тихо, но в Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Обошлось без жертв, им предоставили жилье.

С Муратовым пытаются установить связь.

"В Старобельске пока тихо, есть угроза - оставайтесь в укрытиях, власти занимаются расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительная. Ожидают загрузки банкоматов", - сказал Гайдай.

В Сватово и Новопскове тихо.

"Власть присутствует во всех населенных пунктах", - подытожил Гайдай.

В результате полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погиб один гражданский человек. Много раненых, среди них и дети.