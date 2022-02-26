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суббота, 26 февраля 2022 11:47

Десятки раненых и погибший: показали последствия атаки войск РФ в Донецкой области
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В результате полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погиб один гражданский человек. Много раненых, среди них и дети.

Таковы данные за вторую половину 25 февраля и утро 26-го, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

В Волновахе погиб один человек. В Центральной больнице находится один раненый ребенок и четыре взрослых.

"Снаряды попали по ул. Центральной, Юбилейной, Чижевского. В городе отсутствуют электричество и вода, в том числе на железнодорожном вокзале", - написал он.

На фото – последствия обстрела Волновахи

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В Мариуполе ранены восемь человек, повреждены пять домов. Снаряд попал в футбольное поле школы №48. В Авдеевке поврежден дом по ул. Нахимова никто не пострадал. Обстрелы продолжаются.

В Торецке незначительные обстрелы по позициям без жертв, в том числе среди мирного населения.

Сартанская община. В Талаковке снаряды попали в два дома, перебит газопровод. В Лебединском повреждено семь домов. В Сартане повреждены два дома. Информация о пострадавших уточняется.

В Марьинском обществе обстрелян центр села Новомихайловка, информация уточняется. Мобильная связь отсутствует почти по всему обществу.

Очеретинская община. До 6:00 продолжались обстрелы в районе Верхнеторецкого и Новоселовки Второй. До 1:00 продолжались обстрелы в районе сел Пески, Первомайске, селения Ласточкино. Пострадавших среди гражданских нет.

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Новоселовка Вторая остается без электричества, в остальных населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

Кириленко подчеркнул, что Мариуполь и Волноваха находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Воины мужественно обороняются.

"Не верьте фейкам, которые утверждают иначе. Спасибо Вооруженным силам Украины, которые защищают Донецкою обаласть. Спасибо всем жителям области, которые не паникуют, а объединяются, чтобы помогать друг другу и пострадавшим. Итого - сила", - подчеркнул чиновник.

Ситуация в Луганской области по состоянию на утро 26 февраля остается тяжелой. Обстрелы со стороны российских оккупантов продолжаются.

Повреждена железная дорога, что затрудняет эвакуацию местного населения. В Троицке в результате обстрела разрушен мост, повреждены жилые дома. Без жертв. В Попасной и Камышевахе поврежден железнодорожный путь. Поэтому людей, а это 190 жителей Попасной и 150 Рубежного - будут вывозить другими маршрутами.

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