На Донбассе пьяный боевик с позывным "Сталин" расстрелял двух подчиненных.

Один из них, Николай, получил 8 пуль в голову и грудную клетку. Погиб на месте. Второй, Александр, остался инвалидом. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале.

"В Дырляндии все по плану. "Сталин" выписывает билеты на Кобзона!" - сказано в сообщении.

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Также на Донбассе погиб террорист 36-летний Евгений Короленко, который был командиром танковой роты танкового батальона "республики". Обстоятельства гибели пока неизвестны.

Автор: t.me/a_shtirlitz На Донбассе погиб террорист 36-летний Евгений Короленко

В сети показали паспорт боевика ЛНР Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ в субботу, 22 февраля. Погибшему было 19 лет. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей.