Штаб сообщил последние новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4329
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2232
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1305
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2205
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2385
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5166
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4221
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8847
Фото
Все фото
6
3
3
15
5
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Видео
Все видео
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2457
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1197
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1845
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 351
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 07:41

Штаб сообщил последние новости с передовой

  Комментировать
Штаб сообщил последние новости с передовой
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения Фото: Корреспондент.net

16 февраля вооруженные российские бандитские формирования нарушили режим прекращения огня 9 раз. Обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по нашим позициям: рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

6 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - с 120-мм миномета - 20 мин; рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета; неподалеку Новозвановка - с 120-мм миномета противник выпустил 18 мин; в районе населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости с передовой

Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За эти сутки потерь нет.

Противник девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 8- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штаб сообщил последние новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 281480
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 33167
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 26046
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 25651
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 13276
Донбасс
Умер боец АТО, который 5 лет боролся с контузией
Умер боец АТО, который 5 лет боролся с контузией Просмотров: 918
В Росии назвали условие проведения саммита "нормандской четверки"
В Росии назвали условие проведения саммита "нормандской четверки" 1 Просмотров: 612
Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов
Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов Просмотров: 1089
Раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет из ОРДЛО
Раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет из ОРДЛО Просмотров: 1188
Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине
Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине 1 Просмотров: 2331
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 5734
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua