Штаб сообщил последние новости с передовой

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения Фото: Корреспондент.net

16 февраля вооруженные российские бандитские формирования нарушили режим прекращения огня 9 раз. Обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по нашим позициям: рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

6 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - с 120-мм миномета - 20 мин; рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета; неподалеку Новозвановка - с 120-мм миномета противник выпустил 18 мин; в районе населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

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Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За эти сутки потерь нет.

Противник девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 8- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.