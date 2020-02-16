Зона ООС: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Укринформ

Противник девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 8- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Марьинкой, Красногоровкой, Павлополем и Широкино.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Травневого, Орехово, Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский защитник.