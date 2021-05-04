Штаб сообщил об активности врага на фронте

4 мая по состоянию на 7:00 зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов неподалеку Авдеевки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку поселков Водяное и Талаковка. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

"Вблизи поселков Широкино и Лебединский российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра. В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Близ поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - отметили в штабе.

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Во вторник по состоянию на 7:00 зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны оккупантов неподалеку Авдеевки.

2 мая российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Катериновки. В понедельник по состоянию на 7 часов утра возле Песок враг открывал огонь из стрелкового оружия.