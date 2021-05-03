На Пасху российский оккупант не прекратил обстрелы

Враг открывал огонь из стрелкового оружия. Фото: "Радіо Свобода"

2 мая российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Катериновки. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

В понедельник по состоянию на 7 часов утра возле Песок враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщил штаб ООС.

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1 мая российские оккупанты ранили украинского воина. В прошлом месяце на Донбассе погибли 14 украинских бойцов.