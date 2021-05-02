Российские наемники ранили украинского бойца. ВСУ открыли огонь в ответ

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двенадцать нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один воин получил ранение, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

У Шумов противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников неподалеку от Южного, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Песков противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новгородского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Водяного применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Вблизи Майорска был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе Водяного российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 2 мая режима прекращения огня не зафиксировано.

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах".