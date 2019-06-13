США предоставит Украине свои "зенитки"

США планируют предоставить Украине зенитные ракеты класса "земля-воздух".
Новое предложение прописано в поправке к законопроекту о финансировании Министерства обороны США, сообщает Радио.Свобода.
Эта поправка предусматривает устранение из текста пункта, запрещающего Украины продажу оружия.
Ее подали двое ведущих законодателей в комитете по иностранным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл МакКол
По мнению американских парламентариев поправку одобрят без проблем, но сразу после одобрения вооружение Украине не предоставят.
Решение о помощи проходит сначала процесс одобрения в различных ведомствах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский флот может получить еще 4 катера от США
По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, решение о предоставлении такого оружия четко покажет России отношение Конгресса США к вторжению и военных действий на Донбассе.
"Не думаю, что это создаст больше проблем, чем было после прибытия (в Украину)" Джавелин "Мы же не говорим о предоставлении Украинской истребителей F-35 или танков M-1", - говорит он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения санкций своего государства для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.
Комментарии