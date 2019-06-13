США предоставит Украине свои "зенитки"

Помощь от США не вызывает обострений со стороны России, но покажет Кремлю позицию Конгресса. Фото: Радио.Свобода

США планируют предоставить Украине зенитные ракеты класса "земля-воздух".

Новое предложение прописано в поправке к законопроекту о финансировании Министерства обороны США, сообщает Радио.Свобода.

Эта поправка предусматривает устранение из текста пункта, запрещающего Украины продажу оружия.

Ее подали двое ведущих законодателей в комитете по иностранным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл МакКол

По мнению американских парламентариев поправку одобрят без проблем, но сразу после одобрения вооружение Украине не предоставят.

Решение о помощи проходит сначала процесс одобрения в различных ведомствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский флот может получить еще 4 катера от США

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, решение о предоставлении такого оружия четко покажет России отношение Конгресса США к вторжению и военных действий на Донбассе.

"Не думаю, что это создаст больше проблем, чем было после прибытия (в Украину)" Джавелин "Мы же не говорим о предоставлении Украинской истребителей F-35 или танков M-1", - говорит он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения санкций своего государства для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.