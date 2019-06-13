Трамп хочет ввести санкции против российского Nord Stream-2

Трамп хочет санкций для строителей "Северного потока-2". Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения санкций своего государства для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ", - сказал Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Bloomberg.

Кроме США, против строительства газопровода "Северный поток-2" выступают несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтии. Все потому, что газопровод может увеличить зависимость Евросоюза от российского газа.

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Проект строительства "Северного потока-2" предусматривает строительство 2 ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Этот газопровод Россия строит не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Ведь услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.