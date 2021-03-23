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вторник, 23 марта 2021 16:09

"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат

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Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией еще 7 лет назад. Таким образом могла бы показать свою позицию и унизить государство-агрессора.

О том, вопрос закрытия посольства до сих пор актуально Gazeta.ua поговорила с экс-министром иностранных дел Украины, председателем Центра по изучению России Владимиром Огрызко.

На территории РФ действует 1 посольство Украины и 5 консульств. Какую функцию выполняют наши диппредставительства?

Сразу после попытки россиян аннексировать полуостров Крым и оккупации части Донецкой и Луганской я был одним из немногих политиков, кто призвал к разрыву дипломатических отношений с РФ. Они на нас напали и согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (нормативно-правовой акт в области дипломатического права - Gazeta.ua) посольства закрываются. Консульские представительства могут выполнять определенные функции, если стороны пожелают оставить у себя представительство.

Разрыв дипломатических отношений для меня не сенсационный вопрос. Лично я считаю, что поддерживать дипотношения со страной-агрессором нельзя. Поэтому посольство Украины в РФ должно прекратить свою работу, как и посольство РФ в Украине. Не говоря уже о работе структур типа Россотрудничества, различных "домов", которые РФ использует для прикрытия своих шпионов в Украине.

Какая процедура расторжения дипотношений?

Процедура проста - от имени МИД Украины в МИД Российской Федерации выдвигается нота. В ней говорится, что Украина разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией. В этой ноте указана дата разрыва дипотношений, а соглашение об их установке для Украины недействительным.

Какие будут последствия расторжения дипломатических отношений для дальнейшего диалога нашей страны и России?

Я поставлю риторический вопрос "есть ли у нас дипломатические отношения с Российской Федерацией?" Практически их нет. Есть то, что называется переговорами в различных форматах, но они не обязывают нас сохранять дипломатические отношения с Россией.

Когда РФ напала на Грузию, то грузинские власти очень быстро закрыли в России свои дипломатические представительства. Теперь их функцию выполняет Швейцария и это все прекрасно работало. К сожалению не мы первые и не мы последние.

Автор: https://maximum.fm/
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Можно ли назвать эффективной работу наших посольств и консульств в РФ?

В вопросе защиты прав наших политзаключенных и военнопленных - да, консульское сопровождение значительно облегчило их состояние. Хотя российская карательная машина абсолютно спокойно смотрит на все эти обязательства и ровным счетом ничего не выполняет.

По большому счету все это зависит от политической ситуации. От того, какой сейчас политический расклад: где находится Путин со своей манией величия. От этого и зависит состояние двусторонних отношений в том числе и в консульской сфере.

Какие положительные и отрицательные последствия для нас будет нести прекращение дипломатических отношений с РФ?

Негативно влияет на наш имидж, что мы их не разорвали. Таким образом мы де-факто признаем, что у нас нет проблем с Россией. По сути подыгрываем РФ в их попытке убедить весь мир, что не они напали на Донбасс, а у нас седьмой год подряд идут какие-то непонятные внутренние распри. Об этом они говорят на всех площадках.

Если бы мы своевременно их разорвали, то реакция была бы нормальной. А когда у нас позиция "сегодня нашим, а завтра вашим" не идет на пользу имиджу нашего государства.

Насколько этот шаг будет уместным сейчас - вопрос риторический. Однако даже если мы разорвем дипотношения с РФ на седьмом году войны, то много не потеряем.

Может ли интересы Украины в России представлять Великобритания, или США?

Обычно государства, разорвавшие дипломатические отношения об этом договариваются. Посредником, как правило, выступает нейтральная страна. Думаю, что ни США, ни Великобритания нас в России не будут представлять.

Можно ли перевести посольство Украины в РФ в статус консульства?

Посольство никто ни в какой состояние не переводит, его закрывают. Нельзя переводить посольство в консульство, тем более их у нас в Российской Федерации пять.

Можно прекратить работу посольства в помещении разместить консульский отдел и дать ему полномочия выполнять свою работу.

Это на самом деле формальные вещи на которых не надо так сильно обращать внимание. Вопрос здесь не в тактических вещах, а в стратегических. К сожалению у нас на жесткие шаги решимости не хватает.

Автор: Википедия
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А в чем заключается стратегия?

Стратегия заключается в том, чтобы вместе с западными партнерами заставить РФ выполнять нормы международного права. Россияне на это плюют и поэтому мы должны найти такой механизм, благодаря которому РФ не сможет выкрутиться. Когда в Москве будет больно, тогда она попросится в цивилизованный мир.

Будет ли это при нынешнем главе России Владимире Путине - вопрос риторический.

Что это означает для самой России - имиджевые потери, пощечина, или ничего?

Дипломатические отношения разрываются в двух направлениях. Если мы закрываем свое посольство там, то они закроют свое у нас.

Это двусторонний процесс.

А если в помещении бывшего посольства будет работать консульский отдел, то ничего и не изменится, потому что есть конвенция о дипломатических сношениях, а есть - о консульских.

Это разные объекты регулирования. Если мы оставляем консулов, то они спокойно работают, помогая нашим гражданам в России.

А расторжения дипотношений будет означать, что мы сказали всему миру, что не собираемся сидеть с агрессором за одним столом.

Заочные осуждения существуют для того, чтобы восстановить справедливость. В Украине эта практика существует, чтобы осуждать террористов, русских боевиков и людей, предавших Украину.

Бывшему предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю Плотницкому 16 марта объявили приговор - пожизненное лишение свободы. Террориста приговорили по делу о сбитом военно-транспортном самолете "Ил-76" возле аэропорта Луганска в июне 2014 года. Заседание Красногвардейского суда Днепра и рассмотрение дела проходили без присутствия боевика, поскольку он скрывается в России.

Автор: София Староконь
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