Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер

Фото: 24tv.ua

Белорусский блогер Максим Миров создал подборку фотографий с нынешних так называемых Л/ДНР.

Все фото были сделаны в течение 2019 и присланные его читателями, рассказывает Миров в Livejournal.

"Снималось это все на бегу и тогда, когда вокруг почти не было людей - в оккупированном Луганске сейчас создана атмосфера 1937 года, и за такие фото по доносу человека могут отправить" на подвал "- это тоже чистый сталинизм, который снова вернулся в оккупированную часть Украина", - рассказывает блогер.

Мужчина часто пишет о реалиях СССР и о Сува как явление культуры. Говорит, что он никуда не исчез в 1991 году, а продолжает существовать и сегодня. Так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые захватили под протекторатом путинизма часть Украины - это воплощение того самого совка.

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"Если вы пообщаетесь с фанатами так называемых" республик ", увидите, что они все ненавидят Америку, является антизападников и любителями СССР, читают книги о" попаданцив "и очень любят Сталина - по сути, это и есть настоящие советские сталинисты, которые под маской каких-то "республик" ведут войну с цивилизацией", - пишет блогер.

В 93-й бригаде Холодный яр показали, как выглядит линия фронта в объективе американского фотографа Стива Эндрю. Он фотографирует с 2004 года, отдавая предпочтение документальном фото тяжелой промышленности и зон катастроф, пишут на странице в Facebook бригады. "Фотограф очень проникся боевыми действиями на Донбассе и снимал войну, украинских армейцев и последствия боевых действий по всей линии фронта. Его путешествие фронтовыми тропами началась с Авдеевской промзоны. Также он побывал на "Бутовке", в Песках, на Мариупольском направлении, в Золотом, Новотошковском, Горном", - пишут представители бригады.