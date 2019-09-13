Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа

Фото: 93 бригада / Cтив Андре

В 93-й бригаде Холодный яр показали, как выглядит линия фронта в объективе американского фотографа Стива Эндрю.

Он фотографирует с 2004 года, отдавая предпочтение документальном фото тяжелой промышленности и зон катастроф, пишут на странице в Facebook бригады.

"Фотограф очень проникся боевыми действиями на Донбассе и снимал войну, украинских армейцев и последствия боевых действий по всей линии фронта. Его путешествие фронтовыми тропами началась с Авдеевской промзоны. Также он побывал на "Бутовке", в Песках, на Мариупольском направлении, в Золотом, Новотошковском, Горном", - пишут представители бригады.

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В родном Детройте Стив организовал фотовыставку, чтобы показать посетителям, как украинцы много лет с оружием в руках защищают свою землю от российской оккупации

В таком состоянии сейчас донецкий гипермаркет "Метро", разграблен мародерами в мае 2014 года после начала боев за Донецкий аэропорт. От здания супермаркета до настоящего времени не осталось даже стен и перекрытий.