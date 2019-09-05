"Остался только каркас": как выглядит некогда мощный гипермаркет в оккупированном Донецке

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В таком состоянии сейчас донецкий гипермаркет "Метро", разграбленный мародерами в мае 2014 года после начала боев за Донецкий аэропорт.

От здания супермаркета к настоящему времени не осталось даже стен и перекрытий, об этом пишет сайт "Восточный Вариант".

Все, что можно было демонтировать и сдать на металлолом - сняли и вывезли, и на месте помещения теперь остался лишь его бетонный каркас.

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В 2014-м слово Иловайск звучало во всех украинцев на устах. Сегодня, город за который разгорелись кровавые бои, - это обычный населенный пункт далеко от линии фронта, страдающий от безработицы и безденежья.