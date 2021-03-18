Сообщили последние новости с передовой

Боевики обстреляли украинские позиции, есть погибший. Фото: donpatriot.news

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

У Южного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.

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Вблизи Водяного боевики вели огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а в пригороде Богдановки применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы вооруженных формирований РФ наши защитники открывали огонь в ответ. О действиях врага сообщили представителям ОБСЕ.

В Донецкой области нашли беспилотник вооруженных формирований РФ. В ходе осмотра на поврежденной аккумуляторной батарее аппарата обнаружили голографическую наклейку с надписью "ФСБ РФ 704".