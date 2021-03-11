На Донбассе нашли вражеский беспилотник

В Донецкой области нашли беспилотник вооруженных формирований РФ.

Во время осмотра на поврежденной аккумуляторной батареи аппарата обнаружили голографическую наклейку с надписью "ФСБ РФ 704". Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительным данным, обнаруженный беспилотник изготовил российский производитель ZALA AERO.

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Находку как вещественное доказательство приобщили к материалам дела, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны.

Следствие продолжается.

За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский воин.