Сообщили последние новости с Донбасса

Оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Хутор Вольный боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 6 января, пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.