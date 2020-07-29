Сообщили последние новости Донбасса

Военные зафиксировали один обстрел на Донбассе. Фото: Reuters

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали один обстрел.

Боевики стреляли из гранатомета в сторону военных вблизи Новолуганское. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 29 июля.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь в результате вражеского выстрела нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

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В течение последних трех суток украинские военные насчитали уже пять нарушений перемирия.

27 июля вступило в силу соглашение о полном прекращении огня на Донбассе. Но обстрелы со стороны сепаратистов продолжаются. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии. Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.