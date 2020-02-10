Сообщили новости о ситуации на Донбассе

Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: Hromadske

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно: вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - с станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе Орехово - с станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета ", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

В городе Барановка Житомирской обл. люди попрощались со старшим солдатом Александром Свинцицким. Он погиб в зоне проведения операции Объединенных сил.