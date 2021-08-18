Сообщили неутешительную весть из Донбасса

Во время обстрелов 17 августа пострадал украинский воин. Фото: facebook.com/pressjfo.news

17 августа вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Одного военного ранили. Сейчас он в больнице. Состояние - удовлетворительное, отчитываются в ООС.

Вчера вблизи Причепиловка в Новоайдарском районе Луганской области противник дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области, боевики применяли минометы 120-мм калибра.

У поселка Пески Ясинуватьського района трижды вели огонь из минометов 120-мм калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского Бахмутского района Донецкой области оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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В районе Золотого-4 Северодонецкого района Луганской российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-и 82-мм калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Сегодня утром вражеских обстрелов не фиксировали.

16 августа из-за обстрелов оккупантов погиб старший солдат 26-летний Артем Мазур из 28-й отдельной механизированной бригады. Артем родился 28 марта 1995 года. Родом из села Веселое. В феврале 2017-го был призван Александрийским РВК. Служил в военной части А0666 под Одессой. Был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором первого механизированного отделения третьего механизированного батальона.