Из-за снайперской атаки оккупантов погиб 26-летний Артем Мазур

Погибший Артем Мазур родился 28 марта 1995 года. Фото: novynarnia.com

16 августа из-за обстрелов оккупантов погиб старший солдат 26-летний Артем Мазур из 28-й отдельной механизированной бригады.

Артем родился 28 марта 1995 года. Родом из села Веселое. В феврале 2017-го был призван Александрийским РВК, пишет "Новинарня".

Служил в военной части А0666 под Одессой. Был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором первого механизированного отделения третьего механизированного батальона.

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У Артема осталась мать и жена, с которой вступил в брак три месяца назад. Парень был единственным ребенком у матери, имел сводных брата и сестру.

"Парень учился в местной школе, закончил профессионально-техническое училище. Тогда подписал контракт и ушел служить в вооруженные войска", - рассказал "Суспільному" староста села Веселое Александр Кива.

17 августа тело военного должны привезти в Кировоградскую область. Похороны состоятся 18 августа.

16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин.