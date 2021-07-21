Собирал данные для россиян о ракетных учреждения: украинца осудили за госизмену

Украинца, который работал на ФСБ РФ, осудили за госизмену. Фото: Луганская областная прокуратура

Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам лишения свободы за государственную измену.

Его обвиняют в преступлениях, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, сообщает Луганская областная прокуратура.

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации. На выполнение задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

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Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе.

Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 году мужчину задержали. При выполнении задания он должен был получить $10 тыс.

Разоблачение факта и предупреждения противоправных действий проводилось прокурорами совместно с сотрудниками Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

В РФ жителя Кубани приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. Мужчину якобы завербовали осенью 2018 года. Осенью 2019 он якобы собрал информацию и передал ее украинской разведке.