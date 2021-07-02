Россиянина обвинили в шпионаже в пользу Украины и посадили

В РФ жителя Кубани приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Его подозревают в шпионаже в пользу Украины, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Завершено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 года рождения, обвиняемого в шпионаже", - говорится в сообщении.
"Интерфакс" сообщает, что его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Пикулу якобы завербовали осенью 2018 года. Осенью 2019 он якобы собрал информацию и передал ее украинской разведке.
Мужчина полностью признал свою вину. Его лишили воинского звания "лейтенант запаса".
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Слушания по делу проходили в закрытом режиме.
В оккупированном Россией Крыму задержали жителя Симферополя якобы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. Задержанного обвиняют, в частности, в передаче данных о полетах военной авиации.
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