Россиянина обвинили в шпионаже в пользу Украины и посадили

Мужчину приговорили к восьми годам колонии за шпионаж. Фото: KRAEVOI.KRD.SUDRF.RU

В РФ жителя Кубани приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Его подозревают в шпионаже в пользу Украины, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Завершено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 года рождения, обвиняемого в шпионаже", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" сообщает, что его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Пикулу якобы завербовали осенью 2018 года. Осенью 2019 он якобы собрал информацию и передал ее украинской разведке.

Мужчина полностью признал свою вину. Его лишили воинского звания "лейтенант запаса".

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Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

В оккупированном Россией Крыму задержали жителя Симферополя якобы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. Задержанного обвиняют, в частности, в передаче данных о полетах военной авиации.