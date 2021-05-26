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среда, 26 мая 2021 08:43

Снайпер оккупантов подстрелил воина ВСУ

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Снайпер оккупантов подстрелил воина ВСУ
Оккупанты вели огонь из снайперского оружия неподалеку Авдеевки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 25 мая, украинские позиции на Донбассе восемь раз обстреливали пророссийские боевики.

В результате вражеского снайперского огня сегодня пострадал один украинский военнослужащий, пишет командование Операции Объединенных сил в Facebook. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

"У Водяного вооруженные формирования РФ три раза применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В районе Светлодарска и Золотого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций, возле поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Новомихайловки оккупанты били из противотанковых пушек и стрелкового оружия. А вблизи Новогородского совершили обстрел из минометов 82-го калибра. На все обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на утро 26 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь из снайперского оружия неподалеку Авдеевки. Возле Павлополя российские наемники вели огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное из противотанкового ракетного комплекса. ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты.

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Дата
26
мая

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