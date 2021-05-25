Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное в Донецкой области из противотанкового ракетного комплекса.

ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты, сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочную.

Жертв обстрела нет, но выпущенные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

Фото: facebook.com/10brygada

Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства.

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24 мая в районе операции Объединенных сил зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. В пригороде Южного и Павлополя враг использовал автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а возле Песков - стрелковое оружие.