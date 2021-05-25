 
Ексклюзивы
1/5
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 234
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 198
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 567
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 774
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 423
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1440
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 900
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2493
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Фото
Все фото
10
5
8
3
21
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
Видео
Все видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1557
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 369
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 801
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 08:26

Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
10

  Комментировать

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное в Донецкой области из противотанкового ракетного комплекса.

ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты, сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочную.

Жертв обстрела нет, но выпущенные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

Фото: facebook.com/10brygada

Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив

24 мая в районе операции Объединенных сил зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. В пригороде Южного и Павлополя враг использовал автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а возле Песков - стрелковое оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Суд оправдал убийцу украинского политика

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

Разрушили Запорожскую Сечь

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13446
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10728
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9009
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6633
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат Просмотров: 5148
Донбасс
Украинскому политзаключенному не дают лекарств в колонии РФ. У него отнимает ноги
Украинскому политзаключенному не дают лекарств в колонии РФ. У него отнимает ноги Просмотров: 36
Российские наемники бьют из тяжелого вооружения: последние новости с передовой
Российские наемники бьют из тяжелого вооружения: последние новости с передовой Просмотров: 288
Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе
Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе Просмотров: 306
В зоне ООС стартовал второй этап вакцинации военнослужащих
В зоне ООС стартовал второй этап вакцинации военнослужащих Просмотров: 18
Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко
Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 11133
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть