Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив

Фото: ООС

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески на Донбассе.

"Сегодня утром, 22 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении ООС.

В 06:55 во двор одного из местных жителей попала мина. Взрывная волна вырвала ворота и повредила ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло и именно этим спас себе жизнь - ведь следующая мина попала в дом. Пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате было разрушено потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома", - сообщили военные.

Пострадало домохозяйство по улице Олимпийская, 7.

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О нарушении Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

20 мая боевики обстреляли жилые районы Марьинки со станкового противотанкового гранатомета - обошлось без жертв. Стреляли из населенного пункта Шахта "Трудовская" на окраине Донецка, сообщает штаб ООС.