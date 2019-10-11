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пятница, 11 октября 2019 13:34

"Скрепы" прогрессируют: оккупанты чествуют самогонный аппарат

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Кованый памятник самогонному аппарату поставили в центре оккупированного Луганска.

Разместили его на улице Оборонной, пишет Depo.Донбас.

Автор: dn.depo.ua
  Памятник самогонному аппарату в центре Донецка
Памятник самогонному аппарату в центре Донецка

Скульптура стоит напротив гостиницы "Луганск" и ресторана "Перник" возле универмага "Россия".

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Луганчане живо комментируют новую достопримечательность города.

Белорусский блогер Максим Миров создал подборку фотографий с нынешних так называемых Л/ДНР.Мужчина часто пишет о реалиях СССР и о совке как явлении культуры. Говорит, что он никуда не исчез в 1991 году, а продолжает существовать и сегодня.

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Дата
11
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