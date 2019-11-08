Скончался раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин

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Одним из самых трудных был солдат Геннадий Моторин, 37 лет. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и ночь. Утром 8 ноября Бродников умер вследствие полученных ожогов, множественных осколочных ранений и переломов костей.
К рядам ВСУ боец присоединился в этом году в феврале. Был сапером механизированного батальона 92-й бригады.
Родом из Краматорска Донецкой области.
"Своей искренностью и открытостью заряжал собратьев. Мы всегда будем помнить тебя, брат", - написали на странице бригады в Facebook.
Дома у Геннадия Моторина остались мать и сестра.
Публикуем поименный список погибших в октябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 15 бойцов, 9 - боевые потери.
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