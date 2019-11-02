Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе

Публикуем поименный список погибших в октябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 15 бойцов, 9 - боевые потери.
Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших в бою 22 года, самому старшему - 41.
Самой острой была ситуация 15 октября, тогда Украина потеряла двух бойцов и пятеро получили ранения, в результате которого один скончался через 2 недели. 3 октября было больше обстрелов - 41.
За месяц ранения и боевые травмы получили 27 защитников Украины.
1, 7, 11, 13, 17-18, 20-21, 23, 26-30 октября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 658 раз.
3 октября
Юрий ТЫШИК
лет: 28
родом: из села Мызово Старовижевского района Волынской области
остались: мать, сестра, жена и малолетний сын
Погиб от пули снайпера оккупантов во время дежурства на блокпосту в Луганской области. Старший солдат, служил во 2-м батальоне 14-й механизированной бригады. 2016-го был в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Второй контракт подписал летом в этом году.
4 октября
Олег РЕМИННЫЙ
лет: 33
родом: из города Шпола Черкасской области
остались: мать, брат и дочь
Погиб во время обстрелов неподалеку Марьинки Донецкой области. Старший солдат, служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде. Контракт на военную службу подписал 13 мая 2017-го.
6 октября
Иван ДЕЙКУН
лет: 41
родом: из города Южноукраинск Николаевской области
остались: мать, жена и 16-летний сын
Погиб во время пулеметного обстрела позиций вблизи Красногоровка Донецкой области. Старший солдат, заместитель командира боевой машины в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. С апреля 2018-го проходил службу по контракту в 179-м объединенном учебно-территориальном центре войск связи. В составе 28-й ОМБр воевал более года.
10 октября
Юрий ВОЛК
лет: 22
родом: из села Себино Новоодесского района Николаевской области
остались: родители и 7 сестер и братьев
Погиб от пулевого ранения в шею враждебным снайпером. Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бригада воюет в Донецкой области к югу от Докучаевска. Призван на срочную службу в конце октября 2017-го. Впоследствии подписал контракт. В 2018-м был ранен, после лечения вернулся на фронт. Боец погиб ровно через месяц после дня рождения - 10 сентября.
11 октября
Вячеслав "Куля" КУБРАК
лет: 33
родом: из села Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области
осталась: жена, поженились 11 июля этого года - за 3 месяца до смерти
Умер в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова. 8 октября он подорвался на неустановленном минном устройства. Командовал инженерно-саперным взводом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. До войны был миротворцем на Балканах, служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. На Донбассе воевал с весны 2014-го. В июне 2015 года один из первых награжден негосударственной наградой - орденом Народный герой Украины. Тогда служил старшиной роты 2-го батальона в 95-й десантно-штурмовой бригаде.
15 октября
Ярослава НИКОНЕНКО
лет: 36
родом: из Миргорода Полтавской области
остались: мать, сестра и 13-летняя дочь
Погибла от пули вражеского снайпера вблизи Марьинки Донецкой области. Солдат 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба. Службу по контракту начала в 2018-м, до этого активно занималась волонтерством. Ярослава - дочь Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", погибшего в январе 2015 году в Луганской области от обстрела "Градов". Похоронили женщину рядом с отцом.
Юрий ГРОМОВЫЧ
лет: 36
родом: из Харькова
остались: родители, жена и 6-летний сын
Погиб от пули снайпера оккупантов неподалеку Авдеевки Донецкой области. Солдат 92-й механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военную службу по контракту начал в конце марта этого года. В 2014-15-х служил по мобилизации.
16 октября
Степан КРЫЛЬ
лет: 26
родом: из села Байдовка Старобельского района Луганской области
остались: тетя и сын
Погиб от пули вражеского снайпера вблизи Водяного Донецкой области. Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. В Вооруженных силах служил с 2015-го. Сирота, воспитывался в интернате.
22 октября
Виталий НОСКЕВИЧ
лет: 35
родом: из Коломыи Ивано-Франковской области
остались: отец и младший брат
Погиб от пули снайпера оккупантов возле Красногоровки Донецкой области. Сержант, служил в 28-й отдельной механизированной бригаде им. рыцарей Зимнего похода. Контракт на военную службу подписал в 2017-м.
Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-шл защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов.
Комментарии1