Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе

Автор: Мар'яна Чорнієвич Погибшие в октябре 2019-го воины российско-украинской войны

Публикуем поименный список погибших в октябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 15 бойцов, 9 - боевые потери.

Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших в бою 22 года, самому старшему - 41.

Самой острой была ситуация 15 октября, тогда Украина потеряла двух бойцов и пятеро получили ранения, в результате которого один скончался через 2 недели. 3 октября было больше обстрелов - 41.

За месяц ранения и боевые травмы получили 27 защитников Украины.

1, 7, 11, 13, 17-18, 20-21, 23, 26-30 октября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 658 раз.

3 октября

Юрий ТЫШИК

лет: 28

родом: из села Мызово Старовижевского района Волынской области

остались: мать, сестра, жена и малолетний сын

Юрий Тышик

Погиб от пули снайпера оккупантов во время дежурства на блокпосту в Луганской области. Старший солдат, служил во 2-м батальоне 14-й механизированной бригады. 2016-го был в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Второй контракт подписал летом в этом году.

4 октября

Олег РЕМИННЫЙ

лет: 33

родом: из города Шпола Черкасской области

остались: мать, брат и дочь

Олег Реминный

Погиб во время обстрелов неподалеку Марьинки Донецкой области. Старший солдат, служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде. Контракт на военную службу подписал 13 мая 2017-го.

6 октября

Иван ДЕЙКУН

лет: 41

родом: из города Южноукраинск Николаевской области

остались: мать, жена и 16-летний сын

Иван Дейкун

Погиб во время пулеметного обстрела позиций вблизи Красногоровка Донецкой области. Старший солдат, заместитель командира боевой машины в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. С апреля 2018-го проходил службу по контракту в 179-м объединенном учебно-территориальном центре войск связи. В составе 28-й ОМБр воевал более года.

10 октября

Юрий ВОЛК

лет: 22

родом: из села Себино Новоодесского района Николаевской области

остались: родители и 7 сестер и братьев

Юрий Волк

Погиб от пулевого ранения в шею враждебным снайпером. Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бригада воюет в Донецкой области к югу от Докучаевска. Призван на срочную службу в конце октября 2017-го. Впоследствии подписал контракт. В 2018-м был ранен, после лечения вернулся на фронт. Боец погиб ровно через месяц после дня рождения - 10 сентября.

11 октября

Вячеслав "Куля" КУБРАК

лет: 33

родом: из села Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области

осталась: жена, поженились 11 июля этого года - за 3 месяца до смерти

Вячеслав Кубрак

Умер в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова. 8 октября он подорвался на неустановленном минном устройства. Командовал инженерно-саперным взводом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. До войны был миротворцем на Балканах, служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. На Донбассе воевал с весны 2014-го. В июне 2015 года один из первых награжден негосударственной наградой - орденом Народный герой Украины. Тогда служил старшиной роты 2-го батальона в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

15 октября

Ярослава НИКОНЕНКО

лет: 36

родом: из Миргорода Полтавской области

остались: мать, сестра и 13-летняя дочь

Ярослава Никоненко

Погибла от пули вражеского снайпера вблизи Марьинки Донецкой области. Солдат 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба. Службу по контракту начала в 2018-м, до этого активно занималась волонтерством. Ярослава - дочь Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", погибшего в январе 2015 году в Луганской области от обстрела "Градов". Похоронили женщину рядом с отцом.

Юрий ГРОМОВЫЧ

лет: 36

родом: из Харькова

остались: родители, жена и 6-летний сын

Юрий Громовыч

Погиб от пули снайпера оккупантов неподалеку Авдеевки Донецкой области. Солдат 92-й механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военную службу по контракту начал в конце марта этого года. В 2014-15-х служил по мобилизации.

16 октября

Степан КРЫЛЬ

лет: 26

родом: из села Байдовка Старобельского района Луганской области

остались: тетя и сын

Степан Крыль

Погиб от пули вражеского снайпера вблизи Водяного Донецкой области. Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. В Вооруженных силах служил с 2015-го. Сирота, воспитывался в интернате.

22 октября

Виталий НОСКЕВИЧ

лет: 35

родом: из Коломыи Ивано-Франковской области

остались: отец и младший брат

Виталий Носкевич

Погиб от пули снайпера оккупантов возле Красногоровки Донецкой области. Сержант, служил в 28-й отдельной механизированной бригаде им. рыцарей Зимнего похода. Контракт на военную службу подписал в 2017-м.

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-шл защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов.