Сколько военных медиков погибло на Донбассе

Порошенко посетил госпиталь в Мариуполе. Фото: НГУ

За время боевых действий на Донбассе погибли 46 военных медиков.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Мариуполе, посещая 61 военный мобильный госпиталь, сообщает пресс-служба президента.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи в зоне боевых действий и на переднем крае обороны приняли почти 4 тысячи военных медиков. К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли. Мы склоняем головы перед врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг", - отметил глава государства.

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Порошенко в пятницу передал военным медикам 20 модернизированных санитарных автомобилей. По его словам, до конца года медицинская служба получит еще 100 автомобилей, адаптированных к эксплуатации в тяжелых полевых условиях.

Украина не будет возвращать оккупированные территории Донбасса силовым путем. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Мариуполь.