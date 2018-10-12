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пятница, 12 октября 2018 18:38

Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса

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Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
Порошенко отметил, что Донбасс можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Фото: president.gov.ua

Украина не будет возвращать оккупированные территории Донбасса силовым путем.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Мариуполь.

"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там многомиллионные городские агломерации, в которых проживают граждане Украины. Думаю, ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это не приемлемо. Этим мы отличаемся от русских. Это Кремль легко уничтожал мирное население ковровыми бомбардировками. А Украина - не Россия", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Донбасс можно вернуть только политико-дипломатическим путем.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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