Женщинам-генералам в Украине быть: Порошенко подписал закон

Закон будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе. Фото: uain.press

Президент Петр Порошенко подписал закон, который обеспечивает равные права для женщин и мужчин, которые служат в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях, сообщает пресс-служба главы государства.

"Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами", - объясняют у главы государства.

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В этом году в параде по случаю 27 годовщины Дня Независимости Украины впервые участвовали женщины-военнослужащие. Они маршировали отдельным парадным расчетом.