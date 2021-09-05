"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде

Генерал-майор 48-летний Валерий Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле. До того возглавлял оперативное командование "Север". Фото: Фейсбук Валерия Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал выполнение военными песни-кричалки "Путин - х ***о" на репетициях парада на Крещатике в августе.

"С одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали. Но они сказали от души. Они сказали правду. Честь им и хвала", - сказал он в интервью Янине Соколовой.

Залужный добавил, что не против прокатиться на танке по Красной площади и Арбату.

"Но аккуратно, потому что это памятник", - уточнил.

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Военные на двух репетициях парада ко Дню Независимости пели фанатскую кричалку о президенте РФ. Видео распространилось в сети. Его кусок даже показали по национальному телевидению РФ, правда без звука.