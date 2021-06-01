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четверг, 03 июня 2021 18:00

"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
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Штаб-сержант пресс-службы Сил специальных операций Андрей Антоненко занимается рекрутингом - отбором будущих бойцов, рекламой ССО
Фото: Gazeta.ua/ Сергей Старостенко
В 2016-2017 годах Антоненко был добровольцем в составе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Эвакуировал раненых с передовой как водитель-санитар
Андрей Антоненко награжден знаками отличия президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», Министерства обороны Украины «За содействие Вооруженным силам», Киевской городской государственной администрации «Честь. Слава. Государство». Имеет нагрудные знаки «За мужество и милосердие» и «Участник АТО»

Сержант Андрей Антоненко служит в Силах специальных операций с 2017 года. С начала российско-украинской войны музыкант ездил на фронт и в воинские части с концертами. Имел более 300 выступлений.

Знаменательной была поездка 24 мая 2015-го в третий отдельный полк спецназначения в Кропивницкий, рассказывает: "С тех пор пытался попасть на службу к ним. Все время это оттягивалось. А я понимал, что нужно что-то делать. Не могу больше просто ездить с концертами. Видел себя только в спецназе. Хотя имел предложения от десантников, морпехов. Но силы специальных операций - как первая любовь. Как группа Metallica. ССО - элита. Универсальные воины, которые могут все. Выполняют самые сложные, секретные, нетипичные задачи. Это разведка, операции в тылу врага".

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В мае 2016-го музыкант провел ротацию с одним из отрядов 3-го полка.

"Базировался у них. Пацаны шли на задание, а я брал гитару и шел на свое - по "нулям", по частям, - рассказывает. - Мы вернулись в Кропивницкий. Выстраивался отряд пришедший. И провожали следующий на ротацию. Командир полка "Редут" тогда говорит: "Андрюха, становись в строй к своим". Даже ребята удивились. Было приятно".

В конце 2016-го Антоненко пошел водителем-санитаром в Первый добровольческий мобильный госпиталь. Официально оформили контракт.

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"Имел три ротации по месяцу, - вспоминает. - У нас было несколько направлений - Троицкое, Марьинка, Докучаевск. Постоянные активные боевые действия, обстрелы. Наши экипажи эвакуировали людей непосредственно с линии соприкосновения. Жили на базах боевых подразделений. До передовых позиций - 500-1000 метров. Каждые два часа встаешь, бежишь завести машину, потому что дизель мерзнет при морозе 25 градусов. Не дай Бог что - как можно быстрее должен прилететь. Спишь одетый. По тревоге успеваешь набросить броник и выскочить. Поскольку ты водитель, должен быть готов первым. Гололед, мокро, темно. Едешь в зоне прострела. Выключаешь весь свет. Слева - минное поле, под колесами - скользкая и избитая гусеницами техники дорога. И ты на том течике (микроавтобус Volkswagen Transporter Т4. - Gazeta.ua) фигачишь, как дурак. От тебя зависит скорость реагирования. Должен доставить людей на место, чтобы оказали первую помощь раненому. И потом успеть доставить живого в медицинское учреждение. Не было такого, что раненого не довез живым к врачам".

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В Силы специальных операций попал без блата, подчеркивает Антоненко: "Прошел обучение и путь от поднятия шлагбаума до штаб-сержанта пресс-службы. Прошел курсы лидерства, сержантские. Все честно. Занимаюсь рекрутингом - отбором будущих бойцов, рекламой ССО. Раньше такого в Украине никто не делал. Сейчас начали морпехи и десантные войска ".

"После ареста меня публично поддержали все Силы спецопераций. От бывшего командующего Игоря Лунева, до нынешнего - Григория Галагана, командиры всех частей", - добавляет военный.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ АНТОНЕНКО ЧИТАЙТЕ В "КРАЇНА" ЗА 3 ИЮНЯ

12 декабря 2019 Андрея Антоненко арестовали вместе с военной медсестрой Яной Дугарь, врачом и волонтером Юлией Кузьменко по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016-го. Полиция инкриминирует ему сначала организацию преступления, впоследствии - исполнение. Отбыл 505 дней в следственном изоляторе. 30 апреля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

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