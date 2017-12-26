"Сидел прикованным к трубе с мешком на голове" - человек рассказал о ужасах плена в ЛНР

Российский блогер Анатолий Поляков несколько месяцев провел в плену террористов ЛНР

Террористы ЛНР надевали пленным на головы мешки и затягивали руки в пластиковые наручники. Чтобы заставить давать показания, устраивали показательные расстрелы.

Самое сложное - пережить первый месяц в неволе, рассказал "Обозревателю" Анатолий Поляков, бывший узник "ЛНР", председатель ассоциации украинских пленных.

"Постоянно называли "укропом", но до этого я привык. Были моменты, когда заводили кого-то в камеру и говорили: "Это наша легендарная личность Анатолий Поляков. Посмотрите, что с ним стало". Люди проектировали это на себя и очень боялись.

Все это время я сидел прикованным к трубе с мешком на голове. Один раз в сутки выводили вечером в туалет и раз кормили. На ночь снимали пластиковые наручники, я по трубе спускался и то спал. Несколько раз имитировали расстрел.

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Главные посттравматические ситуации начинаются даже не после освобождения. Проходит два-три месяца, полгода, а потом тебя так накрывает: ты будто бы находишься в параллельном мире. Ведь после освобождения проблемы дома только начинаются", - рассказал Поляков.

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