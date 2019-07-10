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пятница, 12 июля 2019 09:00

"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
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1,5 млн переселенцев сегодня насчитывает официальный реестр. Люди имеют кучу проблем и решить их очень сложно. Защитить их должно государство.

Какие сейчас отношения между государственными институтами и внутренне перемещенными лицами, рассказывает Gazeta.ua координатор центра "Помощь Днепра" Ириной Булишева.

Благотворительный фонд "Помощь Днепра" создали в мае 2014 года. Команда волонтеров в условиях отсутствия государственных институтов и законодательной базы во время войны взяла на себя функции государственных служб спасения и принимала украинских граждан, бежавших из войны. Центр стал крупнейшим и единственным в Украине, который предоставлял полный цикл помощи переселенцам.

Автор: Георгій Крюченко
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Ирина, расскажите немного об организации, о команде, как все началось?

На самом деле мы тогда все пришли сюда ненадолго, нам тогда трудно было представить, что все это будет продолжаться до сих пор. Лично я к этому не готовилась. А потом, когда хлынул поток беженцев из Донбасса и Крыма, поняли, что, кроме нас им помочь некому и уже не было времени на размышления. То мы не стали бежать от реальности и взяли на себя эту ответственность.

Основная команда это Влад Макаров - председатель организации. В гражданской жизни он - председатель федерации тэквондо International Taekwondo Federation в Днепропетровской области, международный инструктор, мастер спорта, имеет черный пояс, 7-й дан. Я, Ирина Булишева - главный координатор, логист, до сих пор занимаюсь расселением переселенцев по области и Украине и решаю другие вопросы, и Людмила Хапатько - художница, фотограф, она, помимо прочего, занималась административной работой и регистрацией. Вместе с мужем Сергеем они разработали единую уникальную систему полного учета переселенцев.

Нас легли вопросы по организации, расселения, решения бытовых, юридических, медицинских, психологических вопросов и обеспечение переселенцев едой, одеждой и всем необходимым.

То есть вы по сути заменили собой государственное учреждение в то время?

Так наша организация даже выдавала "Справку переселенца", которая считалась официальным на всей территории Украины. Разрешение на это дала областная администрация.

Вам кто-то за все эти 5 лет платил зарплату?

Нет. И тогда и сейчас мы делали все это бесплатно, разве что когда получали гранты от иностранных доноров, там нам предусматривалась какая зарплата.

Сколько переселенцев прошло через вашу организацию?

37 тысяч переселенцев зарегистрировали, и количество зарегистрированных обращений - более 100 000. Кроме них к нам обращались и обращаются и другие категории граждан. Например - жертвы домашнего насилия, которых к нам устраивает полиция, потому что их некуда поселить. Часто обращались военные, которые тоже не знали, кто им может помочь.

Кто помогал "Помощи Днепра"? Откуда вы брали ресурсы, чтобы обеспечить всех этих переселенцев из зоны военных действий?

Больше всего - простые граждане, украинцы. Несли все продукты питания, одежда, обувь, бытовые вещи, деньги. Все, что есть в "Помощи" - принесли люди, каждую вилку и детскую игрушку. Также помогали международные организации, доноры. Комнаты и кабинеты отремонтированы, в основном, за гранты от этих организаций.

Мы собрали мебель и бытовые вещи и он поселил там семью с 10 детьми

И основная поддержка - это граждане и неравнодушные люди. Помогали церкви всех возможных конфессий. Больше всего - католики и протестанты, кришнаиты постоянно приходили, даже какая-то африканская церковь помогала, всех не перечислить. Многие предлагали забрать беженцев к себе домой - у кого-то пустая хата, или комната в общежитии. Были дни, когда стояла очередь из таких людей, забирали переселенцев к себе домой.

Например, один парень, Максим, сказал, что у него пустой дом есть в Могилеве (село в Царичанском районе Днепропетровской области. - Gazeta.ua), но нет мебели. Мы собрали мебель и бытовые вещи и он поселил там семью с 10 детьми. Мы до сих пор перезваниваемся с ним.

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Организация даже выдавала "Справку переселенца", которая считалась официальным на всей территории Украины, рассказывает Ирина Булишева

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Эта семья до сих пор там живет?

Нет, они вернулись домой в Славянск когда город освободили. И Максим потом поселил в этом доме других переселенцев.

Пожалуй хватит на книгу?

Так, уникальные истории и опыт наших граждан. Как-то к нам приезжали проводить тренинги иностранные специалисты. Они начали нам рассказывать, как мыть руки, потому что в их методичку речь шла о войнах в африканских странах. Мы слушали, а потом встали и начали рассказывать о своем опыте и тогда уже лекторы слушали нас. Потому что у нас был уникальный опыт, который мы приобрели именно в условиях украинской войны и местных реалий.

Какую помощь переселенцы получают от государства?

Проблема в том, что любая помощь от государства может предоставляться только в рамках законодательства. За все 5 лет войны не было разработано ни одного закона по переселенцам. Соответственно, если такая помощь не прописана в законе то и в бюджет не закладываются средства на решение этих вопросов. Например, на 2019 опять не заложено никаких средств. Есть только распоряжение Кабинета министров о ежемесячных социальных выплатах внутренне перемещенным лицам их размер составляет:

- для пенсионеров, детей, студентов дневной формы достигших 18-летнего возраста (до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) - 1000 гривен на одного человека (члена семьи);

- для лиц с инвалидностью от 100 до 130% от прожиточного минимума;

- для трудоспособных лиц - 442 гривны на одного человека (члена семьи).

Общий размер пособия на семью не может превышать 3000 гривен, для семьи, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, - 3400 гривен, для многодетной семьи - 5000 гривен.

Автор: Лико Толорая
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А какие управления существуют в городах? Кто занимается вопросами переселенцев в городах и поселках?

В городах и поселках могут создаются различные управления и департаменты, но это в рамках местного самоуправления. Здесь уже многое зависит от местной власти и общества, насколько они понимают и хотят решать эти вопросы. Где-то есть очень эффективные управления, а где-то только подарки детям на праздники. И в любом случае такая глобальная проблема должна решаться на государственном уровне, а не на местном.

Судьба 1,5 миллионов переселенцев - граждан Украины не может решаться человеческим фактором лояльных или нелояльных глав городов и поселков. Защитить этих людей должно государство.

А как государство помогает переселенцам с жильем?

Сейчас существует две государственные программы поддержки - в первом случае 50% за жилье платит переселенец, а остальные 50% - государство. Во втором - местные бюджеты 50% - 50% государство. За прошлый год по этим двум программам было приобретено 116 квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц, в частности, в населенных пунктах :.

В целом согласно статистике Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, по состоянию на 1 января 2019 года, официально обеспечены жильем с почти 1,5 млн переселенцев - 7726 по всей Украине.

Что в данном случае означает слово "официально"?

То, что все остальные устраиваются самостоятельно без помощи государства, своими силами и местных общин.

Автор: Лико Толорая
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Что, по вашему мнению, должны делать переселенцы, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам?

К сожалению переселенцы, проблемы которых игнорируются государством, молчат. И создается впечатление, что проблемы не существует, как и со многими другими вызовами в нашем обществе.

Если никто не жалуется, то и проблем значит не существует.

Но эта категория людей является пострадавшими, разве их проблемы не должны решаться государством автоматически?

Это, к сожалению, риторический вопрос, мы можем только оперировать фактами и быть реалистами. Переселенцы должны объединяться и требовать от власти поддержки. Пока что другого пути нет.

Украина для него уже как другая европейская страна

Сейчас продолжают ехать люди из Донбасса?

Так, едут и не меньшее количество, но специфика несколько изменилась. Сейчас в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры. Ведь, представьте, что такое 5 лет для 13-летнего парня, который закончил школу и сформировался в условиях оккупации и российской пропаганды. Украина для него уже как другая европейская страна.

Автор: Лико Толорая
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