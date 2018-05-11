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пятница, 11 мая 2018 18:53

СБУ задержала "народного депутата ЛНР"

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СБУ задержала &quot;народного депутата ЛНР&quot;
Задержали мужчину, который помогал боевикам. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали депутата ЛНР.

В 2014 году житель Хрустального Луганской обл. присоединился к террористам. Там его избрали депутатом "Народного совета". Он поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, участвовал в финансировании незаконных группировок.

Боевик планировал приехать на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсии от Украины.

Сотрудники СБУ задержали его на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

В ближайшее время на Донбассе количество обстрелов со стороны боевиков увеличится в сотни раз. Такой прогноз дал военный эксперт Дмитрий Тимчук, координатор группы "Информационный сопротивление".

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